محمد عبدالعزيز: الجماعة الإرهابية تعاني ألما شديدا بسبب الاختيار 3

قال محمد عبد العزيز، النائب بمجلس النواب عضو لجنة العفو الرئاسي، إن الدولة لا تدخر وسعا في مكافحة ودحر الإرهاب منذ عام 2013، سواء أكان في العمق المصري داخل العاصمة والمحافظات أو في سيناء، وتم حصاره لاضيق الحدود بسبب جهود الدولة في شمال سيناء.

الاختيار أنعش ذاكرة المصريين

ولفت محمد عبدالعزيز خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن مسلسل الاختيار أحدث نقلة فكرية تنعش ذاكرة المصريين وتحمي الأجيال القادمة من التأثر أو السقوط فريسة لما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية على مدار سنوات من نشر الأكاذيب.

وأكمل: «يحاولون إدعاء المظلومية التاريخية والصحيح ليس لهم علاقة سواء بدين أو سياسة وما حدث في 30 يونيو بمختلف انتمائه خرج ضد الإخوان لحماية الهوية المصرية».

الاختيار 3 قضى على فكرة المظلومية التي تروج لها الإخوان

وأوضح أن ردة فعل الإخوان منذ بداية طرح البرومو الخاص بالاختيار 3، ووصولا إلى الحادثة الإرهابية، بغرب سيناء يعكس بما لا يرقى إلى الشك أن الجماعة الإرهابية تعاني ألما شديدا، لأنه جزء من عملهم وشغلهم الشاغل اللعب على وتر الوعي، خاصة مع الأجيال القادمة، عبر خطابات تدعي المظلومية التاريخية.

وشدد أن فترة حكم الإخوان لمدة عام شهدت انكشافا أعقبها انكشاف أكبر بعد سقوطهم، وقيل في تصريحات رسمية في بؤرة رابعة الإرهابية، وأعقبتها العمليات الإرهابية، مثل اغتيال النائب العام ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق.