سمير راغب: «الاختيار 3» ضربة دمار شامل لفكر الإخوان.. ومرتبطة بهجوم سيناء

تقدم العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية بخالص العزاء، لأسر شهداء الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين، موضحا أن مسلسل الاختيار 3 الذي عُرض في شهر رمضان المنقضي جزء مهم في معركة الوعي، وهناك ارتباط بينه وعملية الأمس.

راغب: الاختيار 3 ضربة لفكر الجماعة

وقال رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «في أي معركة، عندما نطلق طلقات على العدو لا بد أن يكون هناك رد يتناسب مع قوته، ومثل مسلسل الاختيار 3 ضربة دمار شامل لفكر الجماعة وتأسيسها، وعلى مدار السنوات الماضية نجح المسلسل عبر أجزائه الثلاثة نجحت فيما لم يوفق فيه المحللون والخبراء».

مسلسل «الاختيار 3» وصل للناس اللي مقدرناش نوصلها

وتابع رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية «المسلسل وصل للناس اللي مقدرناش نوصله، وأهم جزء في المسلسل كان التوثيق في الجزء الثالث، حيث انتهت كل حلقة بوثيقة حقيقية لا تحتمل الشك، وهناك ميزة، وهي أنّ معظم أطرافها أحياء ويمكنهم الرد حتى لو كانوا في السجون، ولم يشكك أحد في مصداقية التسجيلات».

وشرح راغب أن التنظيم الإرهابي استهدف المواطن السيناوي، حيث كان يحاول محطة رفع مياه، وهجمات الإرهابيين لا تتغير، لكنّهم ينظرون إلى المتاح ويستهدفونه، ونتحدث عن أدوات مختلفة مثل الشائعات وآخرون يخدعون الناس بأنهم مجتمع مدني، والبعض ينفذ عمليات إرهابية.

الخبير الاستراتيجي: لم نشهد عمليات إرهابية منذ عام

وأضاف رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية أن الجزء الإرهابي المتبقي ليس قادرا على تنفيذ عمليات إرهابية أخطر مما حدث، فمنذ أكثر من عام لم نشهد أي عمليات إرهابية حتى لو كانت بسيطة، ومكتب الجرائم ومكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة أشاد بالتجربة المصرية في محاربة الإرهاب في الشق العسكري والتنموي.