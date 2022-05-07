نقيب المهن التمثيلية: مسلسل الاختيار 3 استطاع أن يفرض نفسه على الساحة

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن مسلسل الاختيار بمختلف مواسمه هو عمل درامي استطاع أن يفرض نفسه على الساحة الفنية بشكل أكبر من القصص أو البيانات، وأضاف: «بشكر كل زملائي من أصغر واحد لأكبر واحد على مشاركتهم بتلك الملحمة، أحنا حاسيين أننا بنعمل دور وطني وكل واحد بأدواته».

زكي: أشكر الشركة المتحدة على مجهوداتها

قدم «زكي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، الشكر للشركة المتحدة على المجهود العظيم والتحدي الكبير الذي قاموا به حتى يظهر موسم رمضان بشكل متميز، مع إتاحه الفرص أمام العديد من الممثلين، وقال: «فيه الكتير من الوجوه اللي كانت غايبة عننا الفترة الماضية ظهرت في رمضان الماضي».

زكي: الاختيار 3 ضم مئات الممثلين

وتابع زكي قائلا: «مسلسل الاختيار 3 ضم مئات الممثلين، وكله كان بطل حتى اللي بيقول جملة، أحنا فخورين بهذه المشاركة ونشكر الشركة المتحدة على ما تخوضه من معركة لنشر الوعي والحقائق على المواطنين».

وكانت أحداث الحلقات الأولى والـ29، والـ30 من مسلسل الاختيار 3 قد وثقت دور صحيفة الوطن في رصد ومواجهة عنف جماعة الإخوان الإرهابية، وكان الظهور الأبرز للمؤسسة من خلال دعمها لحركة تمرد بإفراد مساحات في الأعداد اليومية للجريدة لتغطية أخبار الحركة، فضلًا عن كشف الكثير من أسرار عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكرسي الرئاسة الذي كان يُدار من مكتب الإرشاد في المقطم.