نائب بتنسيقية شباب الأحزاب: الحوار الوطني ضرورة قصوى وليس رفاهية

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليس رفاهية، وإنما ضرورة قصوى في هذا التوقيت، مشددا على ضرورة تنحية المصالح والخلافات جانبًا، وتغليب مصلحة الدولة المصرية، موضحًا في الوقت ذاته، أن الحوار يأتي في اللحظات الفارقة والمصيرية للدول، كما أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيان 3 يوليو، جاءت بعد حالة حوار.

المصلحة الوطنية فوق الجميع ويجب تنحية الأجندات الحزبية الضيقة

وأضاف «الخولي»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، ويُعرض على شاشة «TeN»، أننا في لحظات فارقة أن نضع رؤية وسياسيات يمكن من خلالها استشراف حاضر ومستقبل مختلف لمصر، والمصلحة الوطنية فوق الجميع ويجب تنحية الأجندات الحزبية الضيقة، منوهًا بأن الدعوة للحوار أثلج صدور التنسيقية لكونها تعتبر نفسها منصة فاعلة للحوار بين الشباب وكافة القوى السياسية.

الدعوة للحوار أثلج صدور التنسيقية لكونها تعتبر نفسها منصة فاعلة للحوار

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هناك ضوابط ومعايير محددة لنجاح مثل هذا الحوار الوطني وهي أن يكون حوار حقيقي وأن يكون هناك إيثار سياسي من القوى السياسية والمعارضة، فهذا ليس وقت تحقيق مصالح سياسية وإنما توقيت الكسب لمصر ولا بد أن يتم تنحية المصالح الضيقة جانبيًا خلال الحوار الوطني.