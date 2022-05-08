حزب السادات الديمقراطي: الحوار الوطني أحد ثمار الاستقرار الأمني للدولة

قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية عمل بشكل دؤوب على استقرار الوطن وإعادة بناء الدولة، فضلًا عن تشكيل لجنة العفو الرئاسي والدعوة للحوار الوطني يُعد مشهد إصلاحي لاستقرار الدولة، ولا يمكن الحديث عن المشروع السياسي دون الاستقرار وتوافر الأمن، معتبرًا أن الحوار الوطني احد ثمار الاستقرار الأمني للدولة.

لا حديث عن المشروع السياسي دون الاستقرار وتوافر الأمن

وشدد «السادات»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، على ضرورة الإعداد لبناء الاستراتيجية الخاصة بالحوار الوطني، موضحًا في الوقت ذاته أن المشهد السياسي مهم جدًا، فنحن في ظل أزمة عالمية والأزمة الاقتصادية لها الشق الأكبر والأبرز، ولكن المشهد السياسي مع المشهد الاقتصادي فقد يحقق استقرار كبير للدولة المصرية، فمجرد فتح الحوار للاستماع للرأي الأخر أمر مفيد جدًا.

مجلس الشيوخ هو الأقدر على إدارة هذا الحوار الوطني

وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي، إلى أن الهجمات الإرهابية في سيناء رسالة من الإرهابيين لتأكيد أنهم موجودون، ومحاولة لطلب إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الحوار السياسي وهذا أمر غير مقبول للجميع، منوهًا إلى أن مجلس الشيوخ هو الأقدر على إدارة هذا الحوار الوطني، متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة توضيح أكثر لإدارة الحوار ليكون حوار بناء يمكن البناء عليه بشكل جيد.