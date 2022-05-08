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محمود مسلم

  استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم

وآخر يطلق النار نحو نقطة حراسة في مستوطنة «تقوع»

كتب:

أ ش أ
11:00 م | الأحد 08 مايو 2022
عناصر من الاحتلال الإسرائيلي

عناصر من الاحتلال الإسرائيلي

 استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في جنوب مُحافظة «طولكرم» الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن الشاب محمود سامي خليل عرام 27 عامًا استشهد بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم.

جنود الاحتلال على الحاجز أطلقوا النار بشكل كثيف صوب الشاب 

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز أطلقوا النار بشكل كثيف صوب الشاب عرام بعد اجتيازه إحدى فتحات الجدار الفاصل، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى إسرائيلي، حيث أعلن استشهاده.

وذكرت قناة «كان» العبرية أن فلسطينيًا آخر أطلق النار نحو نقطة حراسة في مُستوطنة «تقوع» الواقعة شرق محافظة بيت لحم جنوبي القدس المحتلة، ورد حراس المستوطنة بإطلاق النار عليه فأردوه قتيلا.

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بقلم أ ش أ