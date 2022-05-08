فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين 16 يوليو المقبل

أعلن مجدي سخي، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، القائم بأعمال النقيب العام، تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة الذي عقد اليوم الأحد بقاعة اجتماعات المجلس في النقابة العامة.

اجتماع مجلس نقابة المحامين

وقال إن مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتمع اليوم الأحد الموافق 8/5/2022 في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور جميع أعضائه، وتم مناقشة أكثر من موضوع خلال هذا الاجتماع.

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وأوضح «سخي»، أن الموضوع الأول الذي تم مناقشته هو فتح باب الترشح على منصب النقيب العام، وانتهى الأمر إلى فتح باب الترشح في 16/7/2022، على أن تجرى الانتخابات في 4/9/2022.

وتابع: «الموضوع الثاني الذي تم طرحه للمناقشة هو عرض الموقف المالي للنقابة خلال الفترة من أول عام 2022 وحتى اليوم، مؤكدًا أن الموقف المالي للنقابة مطمئن جدًا ومحترم ولا خوف على نقابة المحامين، والمسائل كلها منضبطة والإجراءات تتم بشفافية كاملة».

وأضاف أنه على الرغم من أن قانون المحاماة أعطى الحق لمجلس النقابة بأن يجتمع كل 15 يوما، إلا أنه طلب من الأعضاء الاجتماع كل أسبوع، وذلك نظرًا لكثرة الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وأشار القائم بأعمال النقيب، إلى تقدم بعض الأعضاء بطلبات للمناقشة، ولكن لضيق الوقت تم إرجاؤها إلى الاجتماع المقبل، منوهًا بأن الاجتماع انتهى بمشاركة جميع الأعضاء برأيهم في الموضوعات التي طرحت على المجلس، معربًا عن سعادته بوجود حالة توافق بين أعضاء المجلس وحرصهم على مصالح المحامين، وعلى أن تقوم النقابة بدورها، وتسير الأمور بشكل محترم بما يصب في مصلحة المحامين.