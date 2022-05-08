حسام صالح: مسلسل الاختيار مشروع مكتمل وحقق نجاحات مبهرة

قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هناك عددا من الأدوات لمعرفة عدد الأشخاص الذين شاهدوا مسلسل الاختيار 3، الذي جرى عرضه خلال شهر رمضان الماضي، منها جهاز يحدد عدد مشاهدي القنوات المفتوحة عبر البث الهوائي، التي عرض خلالها المسلسل، وهو لا يوجد في مصر.

صالح: الاستطلاعات لا توضح نسبة المشاهدين بدقة

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، المذاع على فضائية «DMC»، أن الوسيلة الأخرى لمعرفه عدد المشاهدين، الاعتماد على الاستطلاعات، التي فيها يجرِ سؤال عددا من المواطنين في محافظات مختلفة، عن مشاهدتهم للمسلسل، ومنها يتم جمع تلك النسب وتعميمها، لكن من الصعب علينا أن نأخذ بمثل تلك الاستطلاعات بنسبة 100% من المصداقية.

صالح: الديجيتال لا يكذب

وأوضح: «اللي مش بيكدب في عالم التكنولوجيا هو الديجيتال، وده بيأكد إذا كان الشخص شاف أو مشافش»، لافتا إلى أن مسلسل الاختيار لم يأتي من فراغ، إذ أنه أحد المسلسلات التي حققت نجاحات مبهرة في نسخ سابقة، حتى جائت النسخة الثالثة منه مكملة، «تعريف الدراما أنه لما بيكون الجزء الأول ناجح، والتاني ناجح، فالثالث الناس هتتفرج عليه، ومسلسل الاختيار مشروع مكتمل».

وتابع: «رد الفعل بتوصل لنا من المشاهدين بصفة عامة، أحنا لينا عدد من الوسائل الإعلامية، قادرين نكون قريبين من المشاهد في المحافظات المختلفة، بنهتم بنبض المشاهد الموجود على وسائل الديجيتال، سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو الصفحات المختلفة».

ولفت إلى أن المنصات الرقمية التي أتاحت للمواطنين مشاهدة المسلسل كان منها Watch It، على الرغم من العدد المحدود من المشتركين عليها، إلا أنه من الممكن أن نحصل على عينات توضح المشاهدين للمسلسل بأعمارهم، «بنبقي شايفين عدد الناس اللي بتخش تتفرج أول ما الحلقة تتحط، وده معناه أن الشخص ده كان بيحاول يدخل لحد ما المسلسل ينزل».

واستطرد: «أنا بتابع المشاهدة أون لاين ومشاهدة المقاطع، ولما بينزل فيديوهات من كل مسلسل على النت بتابعها، عشان أعرف الشخص بيدور على إيه، وقادرين على رصد حجم مشاهدات مسلسلاتنا بدقة، الاختيار نجح أنه يجذب المشاهد ويعرف التفاصيل بدقة، والمسلسل ربط الأحداث ببعضها في توقيت بتقديري هو الأهم في تاريخ مصر الحديث».