خالد الصاوي: عاصرت الأحداث التي عرضها مسلسل الاختيار 3

كشف الفنان خالد الصاوي كواليس تأديته لدور القيادي الإخواني خيرت الشاطر في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، مؤكدًا أنه عاصر هذه الأحداث التي قٌدمت خلال المسلسل مضيفًا: «مش بس عاصرت، أنا كمان كنت مندمج مع الأحداث دي، وكنت موجود في الشارع، وبطالب زي الناس ببكرة جديد ونظام جديد ودولة جديدة».

وأكد «الصاوي» خلال لقاء في برنامج «بيت للكل» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه قدم بعض الشخصيات التاريخية التي عاشت في فترة قريبة، مثل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والكاتب الصحفي مصطفى أمين والشاعر أحمد فؤاد نجم، موضحًا: «أنا عملت ده قبل كده، لكن كل حاجة لها ظروفها لأن هنا مشاعر الناس مش صافية، لأنه ممكن يكون بيتفرج عليك بغير أريحية، لأنه أخد طوبة في دماغه قبل كده، وممكن يكون بيتفرج واتضرب عليه نار قبل كده».

وقال الصاوي : «أنا عندي مخزون من الذكريات المباشرة مع الإخوان، ومع القيادات بتاعتها كلها، وبالتالي أول حاجة كان لازم أعملها إني أنحي ده على جنب، وإلا هيبقى الممثل بيشتغل بروباجندا وماسك ميكرفون بيقول الناس دي وحشة، وخلي بالك متشربش معاهم وأنا مش هعمل كده».

وتابع الفنان خالد الصاوي :«أنا ممكن أعمل ده في الميديا كناشط أو كمواطن ثائر، لكن معملوش كممثل ولو عملته كممثل هيبوظ».

وقدم الفنان خالد الصاوي دور القيادي الإخواني خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك خلال الجزء الثالث من مسلسل الاختيار والذي أذيع عبر عدد من القنوات الفضائية.