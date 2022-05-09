رئيس محكمة الأسرة: قانون الأحوال الشخصية يحتاج لتعديلات كثيرة

قال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة، إن الأمر باختصار الدورة القضائية لقضايا الأسرة سيعمل بالإسراع في إنهاء القضايا المنظورة في أسرع وقت، مبينا أن القضاة لا يعيشون بمعزل عن المجتمع ويعرفون ما يحدث به، ويحاولون حل الأزمات الحادثة بين الأزواج وتمكين أصحاب الحقوق في أسرع وقت بعد أن أصبح وقت الحصول على الحق طويلًا ويستغرق أكثر من سنة في بعض الأحيان

الأطفال أكثر المتضررين من الطلاق

وأضاف «الباجا» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc »، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الأطفال أكثر الأشخاص الذين يقع عليهم الضرر عند الطلاق، لافتا إلى أن القضية تشمل جميع الأطراف وهذا الإسراع من التقاضي سيعمل على حل الأزمة أسرع وسيتم العمل على إدخال قضايا الحضانة في نفس السياق من أجل الإسراع بتمكين الآباء من الحضانة، مطالبا بالتنسيق بين وزارة الداخلية والقضاة والنائب العام من أجل حل الأمر في أسرع وقت.

تعديلات في قانون الأحوال الشخصية

وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية في مصر يحتاج لتعديلات كثيرة ومراجعته من أجل حل الأزمات لافتا إلى أن الأشخاص يلقون معاناة طويلة عند حل المشكلة حيث يحتاج الشخص دخول أكثر من 13 قضية من أجل الحصول على حقوقه، مبينا أن الأمر يبدأ بالطلاق وبعدها تبدأ النفقة والتمكين وغيرها من القضايا.