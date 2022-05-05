إطلاق 6 قوافل لتنظيم الأسرة بـ18 قرية

أعلنت وزارة الصحة،اليوم، إطلاق 6 قوافل للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فى 18 قرية بـ6 محافظات خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو الجارى، ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، «متحدث الوزارة»، أن «القوافل تهدف إلى توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بقرى «حياة كريمة»، والقرى الأكثر احتياجاً، لما لها من مردود إيجابى على صحة الأم والطفل، ورفع وعى المجتمع وتحسين جودة الحياة للأسرة». وأضاف «عبدالغفار»، فى بيان أمس، أن أولى هذه القوافل سيتم إطلاقها خلال أيام 9 و10 و11 مايو، بمحافظة سوهاج بقرى «بندار، الهجارسة، روافع القصير»، وستجوبها خلال 3 أيام، وأشار إلى أنه سيتم إطلاق 5 قوافل أخرى، خلال أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه بقرى القليوبية.

وأشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى توفير أخصائيى النساء والتوليد وتنظيم الأسرة بالقوافل، وتوفير توليفة متميزة من الوسائل مجاناً، ومن ضمنها طويلة المفعول، لرفع معدلات الاستخدام، حرصاً على إرضاء المنتفعات. وأضاف «عباس» أنه سيتم عقد ندوات توعوية حول خطورة زواج الأطفال، وتصحيح المعلومات حول الوسائل، ومردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل، وأضرار ختان الإناث، وعمالة الأطفال.