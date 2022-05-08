زوجة تستغيث بمحكمة الأسرة: «رافض يطلقني وسايبني متعلقة من 5 سنين»

«بقالي 10 سنين بدفع تمن غلطة حبي ليه وإني مسمعتش كلام أهلي».. بصوت يغلب عليه مشاعر القهر والبكاء رددت سيدة في مقتبل الثلاثينيات من عمرها هذه الكلمات خلال حديثها لـ «الوطن»، مشيرة إلى أنها لجأت لمحكمة الأسرة حتى تتخلص من زيجتها، بعد أن طلبت الطلاق منذ 5 سنوات بسبب تعاطيه للمواد المخدرة، ولكنه رفض.

الزوجة تروي تفاصيل زيجتها

وروّت الزوجة تفاصيل زيجتها، قائله: قبل 10 سنوات كانت مخطوبة لابن عمها لكن فسخت خطبتها منه بسبب «عصبيته» الزائدة وتحكم زوجة عمها بكل شكل، ولم تكن تعلم حينها أن الزمن يخفي لها الأسوأ، وبعد فترة قصيرة قابلت شابًا مهذبًا جذبها احترامه للجميع وذهب لخطبتها، وتمت الخطبة بالفعل.

لم تستمر سعادتها طويلًا حيث شعرت أن الزمن يعيد نفسه، واكتشفت طباعه الصعبة وقراراته واجبة النفاذ، وعند الغضب لا يعرف أحدًا، فحذرتها عائلتها منه، لكنها رفضت فسخ الخطبة، واعتقدت أن الزواج سيغير كل شيء، ورغم أنه كان يرفض الكثير من الأشياء في تجهيزات شقة الزوجية وكانت تساعده حتى لا تقل من شأنه أمام عائلتهم، وبعد إتمام الزيجة بدأ فصل آخر في حياتها، وفق حديث الزوجة.

5 سنين ضرب وإهانة

وأضافت الزوجة: «استحملت ضرب وإهانة 5 سنين، غير أني اكتشفت بعد الجواز بأسابيع أنه مدمن على البرشام، ولما اعترضت بدأ يضربني ويسهر كل يوم بره البيت ويختفي بالأيام، واجهضت مرتين بسبب ضربه ليا، ولما طلبت منه يطلقني سايبني متعلقة 5 سنيين، ورافض يطلقني عشان متجوزش حد تاني».

وأكدت أنه عندما استنفذت جميع الحلول معه، لجأت لتستغيث بمحكمة الأسرة بالهرم، وأقامت دعوى طلاق للضرر حملت رقم 1135.