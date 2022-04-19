نيللي كريم: خضت تجربة الطلاق مرتين.. والقوة نقطة التشابه مع فاتن أمل حربي

عبرت الفنانة نيللي كريم عن رضاها بالحالة الواسعة من النقاش التي أثارها مسلسل فاتن أمل حربي للمخرج محمد جمال العدل، على منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقات السابقة من المسلسل والتي تعرضت لحقوق السيدات بعد الطلاق، بسبب القوانين التي يعود تشريعها إلى سنوات طويلة قد تصل إلى 100 عام، دون أن يتم تعديلها لتناسب الوضع الحالي.

وعن إمكانية المسلسل في تغيير القوانين غير المنصفة للمرأة، أوضحت نيللي كريم في لقائها مع برنامج «ET بالعربي»، قائلا: «عندما قدمت سيدة الشاشة العربية فاتن حامة فيلم أريد حلا القانون تغير، وفي المسلسل تقوم فاتن برفع قضية على قانون الأحوال الشخصية لتغيره بشكل قانوني، أنا جذبتني تلك الفكرة لأن قانون الأحوال الشخصية موجود ويكفي أن سؤال أي سيدة مطلقة نجحت في الحصول على حقوقها أم لا».

نيللي كريم: المشاكل في فاتن أمل حربي موجودة في الواقع بنسبة كبيرة

وأضافت بطلة مسلسل فاتن أمل حربي، أن المشاكل التي يناقشها العمل بنسبة كبيرة موجودة بالفعل على أرض الواقع، فهناك سيدات أجبرهن أزواجهن على إبرائه من جميع حقوقها عن الطلاق، وتطرقت إلى الاتهامات التي طالت المسلسل بوقوفه بجانب السيدات دون الرجال، قائلة: «المسلسل اسمه فاتن أمل حربي .. لو حد تاني عايز يعمل مسلسل عن راجل يتعرض للظلم مفيش مشكلة».

نيللي كريم مستمرة في ثورتها من أجل حقوق المرأة ونيللي أصرّت أن تتحدث عن ⁧#فاتن_أمل_حربي⁩ في لقاء خاص مع ET بالعربي رغم تعبها بعد حوالي 8 ساعات تصوير @NellyKarim https://t.co/V7duG6MPBp — ET بالعربي (@ETbilArabi) April 18, 2022

نيللي كريم: الممثل مخزون مشاعر.. والقوة نقطة التشابه بيني وبين فاتن

وعن قدرتها على أداء الدور بشكل حقيقي، قالت: «الممثل مخزون مشاعر مختلفة يستقيها من الحياة وأنا لدي مخزون مشاعر درامية كثير في حياتي حيث مررت بتجربة الطلاق مرتين ولم تكن أفضل تجربة، واعتقد أن القوة هي نقطة التشابه بيني وبين فاتن».