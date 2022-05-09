5 أنواع من الطيور مهددة بالانقراض بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة إن موسم الطيور المهاجرة الذي انتهى مؤخرا أكد أن مصر قد نجحت في تقديم نموذج يحتذى للعالم أجمع في كيفية توليد طاقة مستدامة ونظيفة وفي التغلب على تحدي إنشاء وتشغيل عدد كبير من مشروعات طاقة الرياح في منطقة كثيفة لهجرة الطيور في واحد من أهم مسارات الهجرة في العالم حيث تقع مصر في منطقة حرجة على طول مسار هجرة الطيور «البحر الأحمر الوادي المتصدع» حيث يمر بها في كل عام حوالي مليوني طائر من الطيور الحوامة من خلال العديد من الممرات ومناطق «عنق الزجاجة» الموزعة على حدود مصر الشمال شرقية.

أيمن حمادة: الطيور الحوامة مهددة بسبب تغيرات المناخ

وأضاف أيمن حمادة في تصريحات إلى «الوطن»: «تهاجر تلك الطيور بين مناطق الشتاء في أفريقيا ومناطق التكاثر في أوروبا وآسيا الوسطى. ومع ذلك، فإن الطيور الحوامة مهددة بالتأثيرات المناخية حيث يؤدي الطلب على الطاقة والغذاء والسياحة إلى تغييرات كبيرة في استخدام الأراضي التي قد تؤدي إلى العديد من أنواع الضغوط والمهددات على تلك الطيور أثناء عبورها الأراضي والأجواء المصرية».

وتابع حمادة: «لدينا برنامج هام للحفاظ على الطيور المهاجرة من خلال كشف الطيور مبكراً باستخدام الرادار والتنسيق مع راصدي ومراقبي الطيور داخل المحطات لإعطاء أوامر لغلق جزء أو كل التوربينات الموجودة بمحطات طاقة الرياح في محطة جبل الزيت بمنطقة رأس غارب إذا تحققت مجموعة من المعايير المنصوص عليها في الخطوط الإرشادية لجهاز شؤون البيئة».

البيئة تحدث برنامج رصد هجرة الطيور موسميا

وواصل: «يتم مراجعة المنظومة باستمرار بناء على المستجدات وعلى نتائج الدراسات وبناء على تراكم المعلومات والمعرفة الخاصة بطبيعة وأنماط هجرة الطيور بالمنطقة واتخاذ ما يلزم من تحديث أو تعديل أو تطوير بما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج، لكي يتم التأكد من سير وفعالية الإجراءات المتخذة يتم تنفيذ برنامج آخر مستقل لرصد الطيور النافقة في كل موسم ولكل محطة من المحطات وربط نتائج هذا البرنامج بنتائج برنامجي رصد هجرة الطيور والغلق عند الطلب تشير نتائج رصد هجرة الطيور والغلق عند الطلب ورصد الطيور النافقة».

وختم: «الطيور الحوامة المهاجرة تمر عبر مسار يطلق عليه عنق الزجاجة، حيث تضم الطيور الحوامة 37 نوعًا بما في ذلك الطيور الجارحة واللقلق والرافعات والبجع، وخمسة من تلك الأنواع مصنفة على أنها مهددة بخطر الانقراض وذلك طبقا لتصنيفات القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة».