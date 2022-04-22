في يوم الأرض .. العالم يحذر من أثر وتداعيات التغيرات المناخية

يحتفل أكثر من مليار شخص فى نحو 192 دولة، اليوم بالذكرى الـ52 ليوم الأرض، في ظل استعدادات مصرية مكثفة لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية المناخ والتي ستعقد بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وتركز حملة هذا العام، تحت شعار «استثمروا في الكوكب»، وبهذه المناسبة اختيرت صورة ناسا الايقونية للأرض من على سطح القمر لتكون شعارا في احتفالات يوم الأرض كما أحتفى محرك البحث العالمي «جوجل»، بتلك المناسبة عبر تغيير شعارة ليكون وللمرة الأولى عبارة سلسلة من الصور من برنامج «جوجل ايرث»، ترصد ما حدث لكوكب الأرض من تأثير التغيرات المناخية خلال السنوات من 1986 وحتى 2022 حيث أظهرت الصور مجموعة من تأثيرات التغيرات المناخية منها ابيضاض الشعاب المرجانية وذوبان الجليد في القطبين وارتفاع معدل التصحر واختفاء الغابات.

حلول لمواجهة التغيرات المناخية

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن تلك الاحتفالات العالمية تساعد في رفع الوعي بخطورة ما نواجهه من أثر التغيرات المناخية والتي أصبحنا نلمس آثارها بشكل كبير ولم يصبح طقسنا كما اعتدناه دوما معتدل ومشمس لذا نحرص سنويا على تنظيم سلسلة من الفاعليات التوعوية بالتزامن مع يوم الأرض في المحميات الطبيعية، ما يساعد على إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ، إضافة لتشجيع الجميع حكومات وأفراد وشركات على القيام بدورهم و نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وإبراز القضايا البيئية كإحدى القضايا الأساسية فى الكوكب الذي لا نمتلك غيره.

مواجهة الخطر القادم

يذكر أن يوم الأرض بدأ الاحتفال به عام 1970 واعتمدته الأمم المتحدة يوم عالمي رسمي واختير له يوم 22 ابريل وهو اليوم الذي يوافق الاعتدال الربيعي حيث في نصف الكرة الجنوبي والخريفي في نصف الكرة الشمالي في رسالة لان الوقت قد حان ان نتساوى ونترك خلافتنا جانبا ونتوحد لمواجهة المشكلة الأكبر التي تهدد مستقبل البشرية المقبلة على الكوكب وتهدد بموجة انقراض سادسة.