بريد الوطن .. التغيرات المناخية وتأثيرها على مستقبل مصر

تتعرض مصر لحالة غير مستقرة من الطقس. وسقوط أمطار رعدية وتراكم سحب ركامية داكنة وهبوط فى درجة الحرارة فى السنوات الماضية وارتفاع فى درجة الحرارة فى الصيف. وقد تناولت شبكات التواصل الاجتماعى ظاهرة «الودق» منذ أسابيع على مدينة الإسكندرية، وظهرت بعض الآراء عن احتمال دخول مصر الحزام المطير بديلاً عن إثيوبيا، هل مصر مستعدة لهذه الظاهرة المناخية؟ وهل البنية التحتية من طرق وصرف ومساكن تتحمل هذه التغيرات المناخية مع كثافة سقوط المطر؟ بعد غرق شوارع بعد دقائق من سقوط المطر العام الماضى والسيول التى ضربت جنوب البلاد ومنطقة البحر الأحمر، رغم أن مدة السقوط لم تستمر إلا ساعة أو أكثر وهو أمر طبيعى لبلدان تستمر فيها نفس الكمية من المطر وتستمر إلا أياماً، وتؤدى التغيرات فى نظام الأرض إلى ظهور أنماط مناخية جديدة تظل قائمة لفترة طويلة من الزمن وقد تكون هذه الفترة قصيرة تستمر لعدة عقود أو طويلة تستمر إلى عدة قرون، ومع ظهور خلل فى الغلاف الجوى نهاية القرن المنصرم من ثقب الأوزون ستشهد بعض المناطق فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً فى درجات الحرارة فى الصيف بنحو 4 درجات مئوية بحلول منتصف القرن الحالى، حتى ولو نجحت الجهود الدولية فى الحد من متوسط درجة الحرارة العالمية بناء على اتفاقية «باريس» الموقعة عام 2016م. وستكون عواقب هذا الارتفاع عديدة، وسيدفع سكان البلدان العربية أيضاً ثمناً باهظاً بسببها.

محمد سعد عبداللطيف

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