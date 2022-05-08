المباحث تكشف حقيقة بلاغ التحرش بفتاة.. «اتهمت الشاب للهروب من الفضيحة»

زعمت فتاة عشرينية تعرضها للتحرش داخل الأسانسير، وظلت تصرخ في مدخل العقار ببولاق الدكرور واتصلت بأشقائها فحضر اثنان منهما ودخلا في مشاجرة مع الشاب المتهم بارتكاب واقعة التحرش، لكن الأخير أصابهما بطعنات خلال المشاجرة التي جمعتهم، وبعد دقائق قليلة وصلت قوة أمنية بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بعد استغاثة الفتاة بشرطة النجدة، وكشفت التحريات عن أن صرخات الفتاة كانت بمثابة رسالة منها لإبعاد الشبهات عنها وتحسين صورتها أمام سكان العقار الذين شاهدوها في وضع مخل مع الشاب .

بلاغ بالتحرش ثم علاقة عاطفية

تحدثت الفتاة في بلاغ عن تعرضها للتحرش داخل الأسانسير من عامل الجراج الذي فوجئت به يعتدي عليها خلال وجودهما سويًا في الأسانسير، وأنها حاولت الدفاع عن نفسها مرات متكررة لكن الشاب ظل يعتدي عليها عنوة حتى حضر سكان العقار على صرخاتها المكتومة عندها تمكن الشاب من الهرب.

رواية الفتاة في محضر الشرطة بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أجهضتها تحريات المباحث بعد القبض على الشاب الذي ذكر رواية مغايرة عن رواية فتاة بولاق الدكرور مفادها وجود علاقة عاطفية تجمعه بالفتاة، وأنهما كانا في الأسانسير وفق موعد منسق مسبقًا، وكانا يتبادلان القبلات وهما يشغلان الأسانسير حتى لا يدخل عليهما أحد وقت الصعود والنزول.

رواية الشاب المتهم بالتحرش بفتاة بولاق الدكرور

وأضاف الشاب المتهم أمام المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، أنه عندما انشغل في الضغط على زر الأسانسير فوجئ بأحد السكان يشاهده وهما في وضع مخل، فاضطر للهروب بينما بقيت الفتاة وظلت تصرخ، وقالت بصوت عال إنها تعرضت للتحرش، وأكملت روايتها بالاتصال بشقيقيها اللذين حضرا وتشاجرا معه فاضطر للدفاع عن نفسه واعتدى عليهما بسكين فأحدث ما بهما من إصابات.

أعادت المباحث استجواب الفتاة بعد رواية الشاب فأقرت بوجود علاقة عاطفية تربطها بعامل الجراج وأنها كانت معه داخل الأسانسير بإرادتها لكنها خشيت الفضيحة عندما انكشف أمرها، فاختلقت واقعة التحرش لتحسين صورتها أمام سكان العقار خاصة وأنها تقيم في العقار بينما الشاب عامل في الجراج بذات العقار.