زيلينسكي في ذكرى يوم النصر: أوكرانيا ستنتصر في الحرب قريبا جدا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ بلاده ستنتصر في الحرب التي شنّتها روسيا عليها، وذلك في رسالة جديدة منه بمناسبة ذكرى يوم النصر.

وأضاف الرئيس الأوكراني، في بيان أصدره بمناسبة يوم النصر نشره على قناته الرسمية بموقع «تليجرام»: «نحن نناضل من أجل حرية أطفالنا وبالتالي فإننا سنفوز، ولن ننسى أبدًا ما فعله أسلافنا في الحرب العالمية الثانية، التي قتلت أكثر من 8 ملايين أوكراني».

زيلينسكي: قريبا جدا سيكون هناك يومان للنصر في أوكرانيا

وتابع الرئيس الأوكراني: «قريبا جدا سيكون هناك يومان للنصر في أوكرانيا، فزنا بعد ذلك وسنفوز الآن، وسيشهد خريشاتيك (الشارع الرئيسي في العاصمة الأوكرانية كييف) موكب النصر وانتصار أوكرانيا، نصر سعيد على يوم النازية، والمجد لأوكرانيا»، وذلك وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

وتحتفل أوروبا بيوم النصر سنويا، والموافق لـ9 مايو من كل عام، بمناسبة ذكرى استسلام ألمانيا الرسمي للحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

ذكرى يوم النصر بالحرب العالمية الثانية

ويعد يوم النصر في روسيا أحد أهم الأحداث الوطنية في البلاد، إذ قالت روسيا إنّه ذكرى للتضحيات الهائلة التي بذلها الاتحاد السوفيتي من أجل هزيمة ألمانيا النازية.

وشنت روسيا الحرب على أوكرانيا، قبل نحو شهرين وتحديدا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وسط محاولات دولية عديدة لاحتواء الأمر وتهدئة الأوضاع بين البلدين، لذا فرض عدة بلدان غربية عقوبات على موسكو بسبب الحرب ضد كييف.