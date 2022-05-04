تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. موسكو تنشر 22 كتيبة قرب إيزيوم

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، أن روسيا تنشر مزيدا من القوات بالقرب من إيزيوم في خاركيف، موضحة أن موسكو نشرت 22 كتيبة تكتيكية بالقرب من إيزيوم في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا في محاولة للتقدم على طول المحور الشمالي لنهر دونباس، وفقًا لما نقلت صحيفة جارديان البريطانية، وذلك ضمن تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.

ودخلت العملية العسكرية الروسية يومها السبعين منذ أن بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقتها، إن العملية تستهدف حماية سكان منطقة دونباس، على حد قوله.

تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. موسكو تخطط لتوسيع نفوذها في دونباس

وأضافت الوزارة، أنه على الرغم من كفاحها لاختراق الدفاعات الأوكرانية وتحقيق مزيد من الزخم العسكري، تعتزم روسيا على الأرجح المضي قدمًا إلى ما بعد إيزيوم؛ للاستيلاء على مدينتي كراماتورسك وسيفيرودونيتسك.

وضمن تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، ذكرت المخابرات البريطانية أن الاستيلاء على هذه المواقع من شأنه أن يعزز السيطرة العسكرية الروسية على شمال شرق دونباس، ويوفر نقطة انطلاق لجهودهم لعزل القوات الأوكرانية في المنطقة.

156 شخصا تم إجلاؤهم بنجاح من مصنع أزوفستال

في سياق متصل، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن 156 شخصًا تم إجلاؤهم بنجاح من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول وصلوا إلى زابوريجيه أمس.

وقال رئيس بلدية ماريوبول، فاديم بويتشينكو، إن 200 مدني آخرين لا يزالون محاصرين تحت المجمع وما زال هناك ما يقرب من 100 ألف في المدينة. وقال الرئيس إن القوات الروسية واصلت قصفها وحاولت اقتحام مصانع الصلب في آزوفستال في انتهاك لاتفاقات وقف إطلاق النار.

وأسفرت الهجمات الروسية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، عن مقتل 21 مدنيا وإصابة 27 آخرين أمس، بحسب حاكم المنطقة.

الصواريخ الروسية تطال محطات الطاقة الفرعية في لفيف

من جهتها، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، أن هناك أربعة ممرات إنسانية مخطط لها من ماريوبول إلى مدينة زابوريجيه الأوكرانية اليوم، إذا سمحت متطلبات السلامة بذلك.

وضربت الصواريخ الروسية محطات الطاقة الفرعية في لفيف مساء أمس، بحسب عمدة المدينة، أندريه سادوفي، وبحسب ما ورد أصابت الغارة شخصًا واحدًا.

فيما قال رئيس المجلس الأوروبي، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى كسر آلة الحرب الروسية باتت وشيكة، إذ يناقش سفراء الدول الأعضاء في بروكسل اليوم اقتراحا بشأن فرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي.