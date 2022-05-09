بوتين في يوم النصر: روسيا تحارب من أجل المستقبل.. ولن نسمح للنازيين بالانتصار

انطلقت احتفالات عيد النصر في روسيا، بحضور الرئيس فيلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقال بوتين في كلمته، إنّ الجيش الروسي يحارب من أجل أمن وطنه وسكان دونباس، قائلا: «واجبنا الحفاظ على من حمى روسيا من النازية وعدم عودتها».

بوتين: لن نسمح للنازيين بالانتصار

وأضاف بوتين: «تم التحضير لعمليات عقابية في دونباس ومحاولات لتصنيع أسلحة نووية، ونشر بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا لتهديد روسيا».

وتابع بوتين: «لن نسمح للنازيين بأن ينتصروا، الجيش الروسي يقاتل في دونباس من أجل مستقبلنا».

أمريكا تحاول بث الكراهية ضد الروس

ونوه بوتين، بأنّ الولايات المتحدة تحاول بث الكراهية ضد الروس، قائلا: «نحترم قيمنا وتقاليدنا، والولايات المتحدة تحاول طمس التاريخ».

وبدات الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.