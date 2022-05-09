المعاش المبكر 2022.. امتيازات تحصل عليها حال التقاعد قبل الـ60

امتيازات كثيرة منحها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 للموظفين العاملين بالحكومة والراغبين في الخروج على المعاش المبكر 2022 قبل سن الستين، ومن هم غيرهم سواء قبل العام الجاري أو منذ صدور القانون.

من بين الامتيازات أن المادة 181 من اللائحة التنفيذية، لقانون الخدمة المدنية على أنه «إذا تقدم الموظف إلى إدارة الموارد البشرية بجهة عمله أو المصلحة التي يعمل بها، بطلب كتابي برغبته في الإحالة إلى المعاش المبكر طبقاً لأحكام المادة 70 من القانون، فإن على هذه الجهة أن تلتزم بإثبات تاريخ ورود طلب الموظف الراغب في الإحالة للمعاش المبكر، وأن تقوم بعرضه فوراً على السلطة المختصة، مشفوعاً بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته».

من امتيازات الخروج للمعاش المبكر.. صرف العلاوة الخاصة

تستعرض «الوطن» أهم الامتيازات التي يمنحها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المفسرة له، للراغبين في الإحالة للمعاش المبكر 2022 ، وهي على النحو التالي:

- إذا كان العامل مستحقا للمعاش عن نفسه ويقل عمره عن 60 عاما، فله الحق في صرف العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما.

- إضافة «العلاوات الخاصة» للراغبين في التقاعد قبل بلوغ الستين وفق لائحة «الخدمة المدنية».

صرف الزيادات عند الإحالة للمعاش المبكر

- إذا كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش، وكذلك إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة يتم إعطاء الموظف الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.

- المعاش المبكر قبل سن الستين، اختياريا، ولا إجبار لأي موظف عليه، والموظف الذي يرغب فيه أو سيقدم عليه يحصل على ترقية و5 سنوات تأمينية إضافية.