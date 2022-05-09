«صحة سوهاج»: فحص أكثر من 78 ألفًا و800 مواطن ضمن 4 مبادرات

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص أكثر من 78 ألفًا و800 مواطن، ضمن 4 مبادرات رئاسية.

وقالت وكيل الصحة، في بيان، اليوم الاثنين، إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبَل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها؛ للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة.

المبادرات نقطة مضيئة داخل المجتمع

وأشارت الدكتورة كريمة حامد، إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأوضحت وكيل الوزارة أن الـ4 مبادرات شملت، الآتي:

أولاً: مبادرة «صحة المرأة»

تم من خلال مبادرة صحة المرأة فحص أكثر من 36 ألفًا و200 سيدة خلال شهر أبريل لعام 2022، إذ تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

ثانيًا: مبادرة «السمعيات»

تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وحرصًا على صحة الطفل المصري، التي تم خلالها فحص أكثر من 8 آلاف و500 طفل وذلك خلال شهر أبريل لعام 2022، إذ تهدف المبادرة لتوقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة.

ثالثًا: مبادرة «صحة الأم والجنين»

تُقدم المبادرة الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين، إذ تم فحص أكثر من ألف و900 سيدة في شهر أبريل 2022، وتهتم المبادرة بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف.

رابعًا: مبادرة «الاعتلال الكلوي»

تم خلال المبادرة فحص أكثر من 32 ألف مواطن أيضًا خلال شهر أبريل 2022؛ للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي المزمن وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج التي تعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبني سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقية بمختلف المحاور والاتجاهات.