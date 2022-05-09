مصرع عامل طعنا بـ«مقص» أثناء فض مشاجرة في سوهاج

«ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه» مثل شعبي دارج ولكن بواقعة اليوم ناب المخلص مقتله، حيث لقي شخص مصرعه طعنا بمقص أثناء محاولته إنهاء مشاجرة بين ابن عمه وشخص آخر مما أدى لطعنه ووفاته عند محاولة إسعافه بمستشفى سوهاج الجامعي.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول المدعو «عاطف ع ع ع 23 عاما عامل»، ويقيم دائرة مركز سوهاج إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصاباً بجرح طعني نافذ أسفل الصدر من الناحية اليسري وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وقد توفـي اثناء إسعافه.

مشاجرة بين ابن عم المتوفى وآخر

وتبين حدوث مشاجرة بين نجل عم المتوفـى وبين المدعو «حازم خ ح ر 28 عاما عامل»، ويقيم بذات الناحية بمركز سوهاج.

وحال تدخل المتوفـى لفضها قام الأخير بالتعدي عليه بآلة حادة وإحداث إصابته التي أودت بحياته وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «مقص» وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة حيث كان بشجار مع ابن عم المتوفى ولا يعرف المجني عليه ولكن طعنه أثناء فض الشجار.

وأفاد شقيقه المدعو محمد ع ع ع عاما 39 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية بمركز سوهاج بمضمون ما تقدم، واتهم المذكور بإحداث إصابة شقيقه التي أودت بحياته وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي.