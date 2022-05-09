ضبط شقيقين بتهمة حيازة وتجارة المخدرات في سوهاج

ألقت مباحث مركز طهطا بسوهاج القبض على شقيقين بتهمة حيازة وتجارة المواد المخدرة حيث بدأ الخيط بمعلومات وردت لمركز شرطة طهطا بسوهاج بقيام شقيقين بتجارة المواد المخدرة بدائرة المركز، وعلى الفور تم التأكد من صحة المعلومات ليتم ضبطهما

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة طهطا يفيد ورود محضر للمركز من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات «منطقة وسط الصعيد» يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة

معلومات تحريات المباحث حول المتهمين

وأفادت التحريات قيام كل من «حمادة ج ع خ» 34 عاما عاطل ويقيم بمحافظة الجيزة وله محل إقامة آخر داخل دائرة قسم طهطا بمحافظة سوهاج والسابق اتهامه في قضية مخدرات، وشقيقه «علي ج ع خ» 32 عاما عاطل، ويقيم دائرة قسم طهطا بمحافظة سوهاج بالاتجار فـي المواد المخدرة.

إذن النيابة

وعقب التأكد من المعلومات لمعرفة تحريات المباحث تم استصدار إذن النيابة العامة، وقامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي بمركز جهينة بمحافظة سوهاج أسفرت عن ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بمنزلهما دائرة قسم طهطا وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 25 جراما وكمية من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي 100 جرام، وعدد 2 سلاح أبيض «مطواة» وعدد 2 هاتف محمول ومبلغ 1200 جنيه وأدوات تعاطي مخدر الآيس .

اعتراف المتهمين بحيازة المخدرات

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاحين للدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالي من حصيلة البيع والميزان الحساس لإعداد المخدر للبيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.