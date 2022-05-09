تعرف على أسعار الألبان والجبنة مثلثات والعصائر.. تبدأ من 8.5 جنيه

تتصدر أسعار السلع الغذائية والتموينية محركات البحث بشكل يومي تقريبا، لاهتمام المواطنين بها، لذا يزداد التساؤل اليوم عن أسعار عدد من السلع الغذائية والمشروبات أيضًا، وبينها أسعار الألبان والجبنة مثلثات والعصائر والبن.

وفي ضوء الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها «الوطن» لقرائها ومتابعيها، نستعرض أسعار الألبان والجبنة مثلثات والعصائر، وبينها سعر لبن «جهينة» ولبن «بخيره» والجبن المثلثات «بريزيدن وطعمة»، إضافة إلى سعر البن والمشروبات سريعة التحضير في الأسواق.

وجاءت أسعار بعض أنواع الألبان المعلبة والجبن والمشروبات في الأسواق، بحسب حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، كما يلي:

أسعار الألبان والجبنة مثلثات والعصائر

- اللبن المعلب «جهينة» 20.5 جنيه للتر.

- اللبن المعبأ «بخيره» 8.5 جنيه للنصف لتر.

- اللبن المعلب «بخيره» 15.75 جنيه لتر.

- الزبادو 12 جنيها.

- جبن مثلثات «بريزيدن» 25 جنيها.

- جبنة مثلثات «طعمة» 14 جنيها.

- الجبن الكوبايات الحجم الصغير 40 جنيها.

- الجبن الكوبايات الحجم الكبير 60 جنيها.

- المشروبات سريعة التحضير «تانج» ظرف 5 جنيهات.

- المشروبات سريعة التحضير «تانج» الظرف الصغير 75 قرشا.

- البن السادة 20 جنيها.

- البن المحوج 25 جنيها.

أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية

وفي سياق متصل، أكد رئيس القطاع التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، اليوم، أنّ أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية ثابتة غير متغيرة، بخلاف أسعار الأسماك التي تتغير بشكل يومي تقريبا، إذ تتراوح سعر كيلو السمك البلطي اليوم سعره بين 44 حتى 46 جنيها.

وأوضح رئيس القطاع التجاري، أنّ الدواجن متوفرة أيضًا في المجمعات الاستهلاكية بسعر 48 جنيها للفرخة الواحدة، فضلا عن أنّ سعر الأرز ثابت بقيمة 10 جنيهات داخل الحصص التموينية، أما الأرز الحر فيُباع داخل المجمعات أيضا بقيمة تتراوح بين 10.5 جنيه و11.75 جنيه للكيلو.