الزراعة: أسعار الألبان والدواجن والأسماك مستقرة منذ عامين

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية مهتمة بشكل غير مسبوق بالأمن الغذائي والثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت عددًا من المشروعات القومية مثل المشروع القومي للبتلو والمشروع القومي لمراكز تجميع الألبان والمشروع القومي لتجميع مراكز الألبان.

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، من تقديم الإعلامية سارة حازم: «في بداية عام 2020 كان لدينا اكتفاء ذاتي من البتلو بنسبة 52%، وخلال نفس العام زاد إنتاجنا ووصل إلى 58% رغم ظروف جائحة كورونا»، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد استقرارًا في الأسعار منذ عامين وتوافر كميات معروضة من المواد البروتينية من مصادرها المتعددة مثل البيض والألبان واللحوم والدواجن والأسماك وكلها متوفرة في الأسواق.

استيراد سلالات معدلة وراثيا

وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «جرى توقيع بروتوكولات بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير وتدبير سلالات مستوردة محسنة وراثيا لإتاحة قيمة مضافة للحوم المنتجة والزيادة الوزنية لها تفوق ضعف الزيادة الوزنية للسلالات المحلية».

مشروعات مراكز تجميع الألبان صغيرة ومتوسطة

وأوضح أنه جرى اعتبار مشروعات مراكز تجميع الألبان من المشروعات المتوسطة والصغيرة لرفع كفاءتها وتطويرها لتواجه وتوازي المعايير الدولية في مراكز تجميع الألبان، خاصةً أنها تعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار مربي ماشية اللبن الذين يمتلكون نحو 80% من جملة ما لدى مصر من ثروة حيوانية.

وأكد أنه جرى توقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة والإنتاج الحربي والبنوك الممولة لتنظيم عملية العمل في مراكز تجميع الألبان، ولأول مرة يتم تصنيع الأجهزة الخاصة بهذه المراكز محليا بنسبة 100%.

وأوضح، أن الدولة المصرية شهدت توقيع عدد من البروتوكولات ووفرت الكثير من الدعم الفني واللوجستي والمالي لصغار المربين.