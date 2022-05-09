تحذير عاجل من هيئة الأوقاف بشأن المتأخرين عن سداد مستحقاتها

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تنبيهًا وتحذيرًا من عدم سداد مستحقات هيئة الأوقاف، مؤكدا أن هيئة الأوقاف المصرية ستعطي مهلة لمدة شهر من تاريخه لأي شخص أو جهة عليها مستحقات متأخرة للهيئة لسرعة سدادها، على أن تبدأ الهيئة بعد انتهاء هذه المهلة في التاسع من يونيو القادم، في نشر قائمة سوداء بأسماء أي شخص أو جهة عليها مستحقات متأخرة لم تقم بسدادها أو صادر ضده أو ضدها أحكام نهائية ويماطل أو تماطل في تنفيذها.

مستحقات هيئة الأوقاف

وأضاف وزير الأوقاف عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هذا وتحذر الهيئة من أي مماطلة في تسديد مستحقاتها أو تعطيل تنفيذ أي أحكام نهائية صادرة لصالحها، حيث سيتم اتخاذ كافة الطرق القانونية لاستيداء حقوقها، فضلا عن كشف أي مستحل لمال الوقف بأي صورة من الصور أمام المجتمع من خلال القائمة السوداء التي ستعلنها على كافة المواقع والصفحات والوسائل المتاحة لديها أو أمامها، من باب مسؤوليتها الشرعية والقانونية عن هذه الأموال والأوقاف لتنفقها في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين والقوانين المنظمة لذلك».