«الأوقاف» تنفي إسناد إدارة مسجد الحسين إلى أي جهة

نفت وزارة الأوقاف، ما تردد عن إسناد إدارة مسجد الإمام الحسين «رضي الله عنه»، إلى أي جهة، مشيرة إلى مؤسسة «مساجد» تتعاون مع الوزارة في إطار البروتوكول الموقع بينهما في عملية النظافة والصيانة وأمن المسجد في حين تظل إدارة جميع الشؤون الدعوية كاملة وكذلك التنظيمية من اختصاص الوزارة مع شكرها لمؤسسة مساجد على ما تقدمه من جهد مشكور ومقدر في خدمة المسجد تحت إشراف وزارة الأوقاف ومن مساهمة في تطويره علما بأن جميع عمليات التطوير تمت بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تطوير مسجد الحسين

وأوضحت الوزارة، أن الأوقاف هي الجهة الرئيسية في عملية التطوير ومؤسسة مساجد شريك مساهم في هذا التطوير من خلال البروتوكول الموقع بينها وبين الوزارة في هذا الشأن، لذلك ترجو تحري الدقة في الأخبار والتركيز على ما تم من تطوير غير مسبوق لمسجد الحسين، وعدم الاعتداد بأية أخبار دون الرجوع إلى رئيس القطاع الديني ما لم يكن الخبر منشورا على الموقع الرسمي للوزارة أو صادرا رسميا عنها أو على لسان المتحدث الرسمي لها.

آليات العمل من اختصاص وزارة الأوقاف

وأكدت الوزارة على انفتاحها الكبير على مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات الجادة للإسهام في عمارة بيوت الله «عز وجل» وتطويرها وصيانتها مع قصر جميع الأعمال والأنشطة الدعوية وتحديد نظام وآليات العمل بالمساجد على وزارة الأوقاف دون سواها.