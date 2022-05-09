منتجات الألبان تتراجع 12.5% في آخر مزاد.. والغرف التجارية توضح السبب

أرجعت الغرف التجارية الأسباب الحقيقية وراء تقلبات سعر بيع الألبان فى السوق المحلية إلى عوامل داخلية، بينها زيادة الاستهلاك في شهر رمضان المبارك حيث يعد الشهر الفضيل من الأشهر الأكثر استهلاكا للحليب الذي يدخل في صناعة كافة المنتجات.

وأشارت الغرف إلى أنَ موسم الصيف ونزوح عدد كبير من المواطنين إلى المصايف وانتهاء الموسم الدراسي، كانت بمثابة عوامل قللت من قفزات الأسعار بشكل غير مسبوق نتيجة ارتفاع الطلب العالمي.

تراجع أسعار منتجات الألبان عالميا

وأوضحت الغرف التجارية بأن التعاقدات الجديدة للألبان والتي ستصل البلاد فى أغسطس المقبل تراجعت في آخر مزاد عالمي لها، حيث تراجع الشيدر الطبيعي لـ 8.6% ، والسمنة 12.1% والزبدة 12.5% ، واللبن كامل الدسم واللبن منزوع الدسم انخفض بنسبة 6.5%، وبودرة البروتين 6.1%، لافتة إلى أن تلك المنتجات إنتاج أغسطس المقبل وهو بداية موسم جديد للإنتاج.

وأشارت إلى وجود عدد من العوامل الخارجية التي ساهمت في حدوث تقلبات في سعر بيع الألبان منها، إمدادات الأعلاف والأسمدة والضغوط التضخمية، على خلفية الأزمة الروسية - الأوكرانية، فضلا عن لجوء عدد كبير من الدول إلى مخزون استراتيجى آمن وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك امتناع دول منها تركيا عن التصدير واعتبار منتجات الألبان أمن قومي، بالإضافة إلى الظروف الجوية غير الملائمة في نيوزيلندا والولايات المتحدة وأستراليا، وارتفاع أسعار الغاز والاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا في سلاسل الإمداد، كانت قد زادت من الضغط على أكبر خمسة دول منتجة للحليب في العالم.

ووفقا لـ أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أكد أن مستوى الإنتاج الإجمالي للحليب في نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي وأستراليا والولايات المتحدة والأرجنتين تراجع في يناير الماضي بواقع 1.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما تجاوز مؤشر انخفاض إنتاج الحليب على الأساس السنوي في نيوزيلندا وأستراليا عتبة الـ6%.

ولفت إلى إنَه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، شهدت أسعار منتجات الحليب الأساسية قفزة جديدة، حيث بلغ سعر دهن الحليب اللامائي مستوى غير مسبوق، أي 7111 دولارا مقابل الطن كما بلغ سعر الحليب المجفف كامل الدسم في الشهر الجاري أعلى مستوى له منذ تسع سنوات.

وأوضح أن زيادة أسعار منتجات الحليب جاء على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا لكونهما من أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية والقمح في العالم، حيث أدى الانخفاض في إمدادات الحليب لدى بعض البلدان الكبيرة المنتجة للحليب، وانخفاض مستويات المخزون، إلى رفع الأسعار.

أسعار الألبان والجبنة مثلثات

وفى سياق آخر سجلت أسعار اللبن المبعأ «جهينة»، سعر 20.5 جنيها للتر، وبخيره 8.5 للنصف لتر، و 15.75 للتر، أما سعر الجبن المثلثات «بريزيدن»، سجل 25 جنيها، وجبنة مثلثات طعمة تبدا من 14 جنيها، فيما أصبح سعر الجبن «سبريد»، الحجم الصغير 40 جنيها، والحجم الأكبر 60 جنيها.