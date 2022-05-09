«سموم الإسكندرية» عن سمكة الأرنب: تسبب سمية الجهاز العصبي وفشل الجهاز التنفسي

قالت الدكتور مها غانم المشرف العام على مركز السموم بكلية الطب جامعة الاسكندرية، إن سمكة الأرنب تتسبب في العديد من الأمراض التي من أخطرها التسمم في الجهاز العصبي والشلل في الجهاز التنفسي والتنميل بالجسم وأيضًا أعراض قيئ وغثيان وإسهال شديد وهبوط في ضغط الدم والصداع.

وأوضحت المشرف العام على مركز السموم بكلية الطب جامعة الاسكندرية، في تصريحات لـ «الوطن»، أن أعراض التسمم في الجهاز العصبي هي عبارة عن وجود طعم معدني في لسان الشخص المصاب والشعور بالضعف والارتخاء في المفاصل والعضلات.

سمكة الأرنب وأماكن السموم وطرق التعامل معها

وأضافت «غانم» أن طرق العلاج من سموم التي تسببها سمكة الأرنب تختلف من شخص لآخر، وأيضًا على حسب كمية السمك التي تناولها، منوهة أن حتى الآن لا يوجد مضادات للسموم التي تسببها، ولكن يتم التعامل من قبل الأطباء بشكل احترافي لتفادي الأزمات الصحية الطارئة على الشخص المصاب.

وأكدت الدكتورة مها غانم أن الأماكن التي تتمركز بها السموم في سمكة الأرنب، هي الخياشيم والبطارخ والأمعاء وتحت الجلد والكبدة التي تعد أكثرها سمًا، فهي لا تتأثر بالطهي أبدًا، ومن الممكن أن يظهر تأثير السم بعد تناول سمكة الأرنب بساعتين.

سمكة الأرنب جائت البحر المتوسط عن طريق «الأحمر»

وكشفت «غانم» أن سمكة الأرنب جائت عن طريق المحيطات والبحر الأحمر مرورًا بقناة السويس حتى وصلت للبحر الأبيض المتوسط، متابعة بأن تجار الأسماك يبيعونها على أنها سمك فيليه، موجهة النصيحة لكافة ربات المنازل بعدم شراء السمك الفيليه إلا بعد التأكد من شكل السمكة.

أسماك سامة أخرى

يذكر أن ليس فقط سمكة الأرنب وحدها التي تحتوي على سموم، فهناك العديد من الأسماك أبرزها السمك «الماكريل» الذي تم الإعلان عن ظهور العديد من حالات التسمم بسببه في أكثر من دولة، وأيضًا سمك القرش لأنه يحتوي على نسبة زئبق وسمك أبوسيف.