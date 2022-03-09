رئيس جامعة أسيوط يُهنئ كلية الطب البيطري بحصولها على الاعتماد من «إيجاك»

هنأ الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، كلية الطب البيطري على حصول المعمل المركزي بالكلية على الاعتماد من المجلس الوطنى للاعتماد «إيجاك»، وذلك خلال استقباله للدكتورة مديحة درويش، عميدة الكلية، والدكتور محمود عبد الناصر، الأستاذ المتفرغ بقسم الطب الشرعي والسموم ومدير وحدة إدارة المشروعات، والدكتور زكريا مختار زكي، الأستاذ المتفرغ بقسم الطب الشرعي والسموم البيطرية ومدير المعمل المركزي.

بنية تحتية قوية ومتميزة بجامعة أسيوط

وأشاد رئيس الجامعة خلال اللقاء بالبنية التحتية القوية والمتميزة لجامعة أسيوط، وذلك بما تضمه من كوادر علمية متميزة وإمكانيات متقدمة نجحت في تأسيس عدد من الوحدات والمعامل الرائدة والمنفردة على مستوى الجامعات المصرية في مختلف المجالات، مشيداً بالدور العلمي والمجتمعي الذي تقوم به كلية الطب البيطري، والذي تُعد أحد كليات الجامعة المميزة والتي لها مكانة علمية مرموقة.

تقييم المعمل طبقا للمواصفات الدولية

وأوضحت الدكتورة مديحة درويش أن المعمل قد حصل على اعتماد المجلس بعد أن تم تقييمه طبقاً للمواصفات الدولية «17025:2017ISO/IEC»، وذلك بتاريخ 30/12/2021، وتمتد فاعلية شهادة الاعتماد حتى 29/12/2025، مضيفة أنه تم إنشاء المعمل المركزي كجزء من مشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد بوزارة التعليم العالي، والذي بلغ مدته 30 شهرا بتمويل مشترك بين جامعة أسيوط وبرنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد، بتكلفة إجمالية وصلت إلى حوالي 15 مليون جنيه، كما تم تحديثه وشراء بعض الأجهزة الحديثة مثل UPLC وELISA كجزء من مشروع إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عن الأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية بمحافظة أسيوط.

وأوضحت «درويش» أن المعمل المركزي بكلية الطب البيطري جامعة أسيوط يقوم بتحليل السموم الكيميائية والبيولوجية في الأعلاف والأغذية والمياه ويساعد في تشخيص الأمراض بتحليل العينات البيولوجية من دم وبول، كما يقدم الاستشارات العلمية والتدريب لخدمة الطلاب والباحثين وأصحاب المزارع وخدمة البيئة والمجتمع، حيث يتميز المعمل المركزي بكلية الطب البيطري بتخصصه وتميزه في مجال الكشف وتحديد مدى تواجد العناصر الثقيلة والمبيدات والسموم الفطرية والمضادات الحيوية على مستوى الكلية والجامعة باستخدام أحدث وأدق التقنيات فى هذا المجال بما لديه من أجهزة متطورة في هذا المجال.

المعمل يهتم بتنمية القدرات

وأضاف الدكتور زكريا مختار، مدير المعمل، أن المعمل يقوم بدوره من خلال عدة محاور تتضمن في المجال البحثي والتعليمي خدمة طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا في الجزء العملي من رسائل الماجستير والدكتوراه والقيام بالأبحاث مع الأقسام المختلفة بالكلية والمعاهد البحثية، وفي مجال خدمة المجتمع يقوم المعمل بتحليل العديد من العينات الواردة من المزارع بالمحافظة والمحافظات المجاورة وتشخيص حالات التسمم المختلفة، كما يهتم المعمل بتنمية القدرات من خلال عمل عدد من الورش والندوات في مجال تحاليل العناصر الثقيلة والسموم.

وأوضح مدير المعمل أن المعمل يتضمن وحدة التحاليل البيوكيميائية، وذلك لتحليل عينات الدم والبول ويقوم بالمساعدة في تشخيص بعض الأمراض، كما تقوم وحدة التحاليل الكيميائي بتحليل الأغذية والأعلاف للحكم على مستوى التلوث الكيميائي بالأغذية ذات الأصل الحيواني لتحديد محتواها من البروتين ومختلف العناصر الغذائية، وضبط النسب الغذائية بها والكشف عن الملوثات ومتبقيات السموم، بالإضافة إلى تحليل المياه الذي يشمل تحليل عينات مياه الشرب بالمزارع والحكم على صلاحيتها ومستويات التلوث الكيميائي بها، والتحاليل الخاصة بالبيئة لتحديد مستويات التلوث بالعناصر الثقيلة وكذلك المبيدات الحشرية والإشعاع والسموم الأخرى في عناصر البيئة المختلفة (تربة، مياه، هواء)، إلى جانب وجود وحدة الاستشارات العلمية التي تساعد في تشخيص الأمراض وذلك بتقديم الاستشارات والدعم الفني لقطاعات المجتمع المحلي، وكذلك تقديم الدراسات الخاصة بالبعد البيئي للمشروعات، كما تقوم وحدة التدريب بتنظيم حلقات عمل ودورات وندوات ومحاضرات تدريبية للطلاب والباحثين والفنيين بالكلية.