حزمة بعثات تجارية للأسواق الخارجية تستهدف زيادة صادرات مصر.. تبدأ في مايو

كثف المصدرون المصريون، تحركاتهم لإطلاق مجموعة من البعثات التجارية المتخصصة، أملا في تعزيز الصادرات المصرية السلعية للأسواق التقليدية، وفتح أسواق جديدة.

ويشهد شهر مايو الجاري واحدة من تلك البعثات التجارية الهامة لمصدري الصناعات الغذائية، وقال تميم الضوي، نائب مدير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يعمل على وضع الترتيبات النهائية للبعثة التجارية المقرر إطلاقها إلى الأردن خلال الفترة من 29 إلى31 مايو الجاري، بمشاركة مستوردين من فلسطين، وسوريا، والعراق، والأردن، وأكد أن تلك البعثة تأتي بعد إطلاق بعثات تجارية ناجحة في كينيا، وتنزانيا، وأوغندا.

البعثة الأولى من نوعها

وأوضح «الضوي»، أن بعثة الأردن تعد الأولى من نوعها، حيث يتم إطلاقها كبعثة إقليمية خارج حدود مصر تغطى مجموعة دول هامة للمصدرين، وليست دولة واحدة، لافتا إلى أن صادرات القطاع لتلك الدول مجتمعة بلغت في 2021 نحو 600 مليون دولار تمثل تقريبا 15% من إجمالي صادرات القطاع.

وتستهدف بعثة المجلس نحو 250 مستوردا من الدول الأربع، جميعهم متخصصين في مجال الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن البعثة ستتم بالشراكة مع مكتب التمثيل التجاري في عمان، ونقابة تجار المواد الغذائية في الأردن، التي تضم في عضويتها كل تجار المواد الغذائية في عمان، وغرفة تجارة عمان، التي تضم في عضويتها أكثر من 70 ألف تاجر أردني في كافة السلع والخدمات.

الصناعات الهندسية

ولن تكون بعثة المجلس التصديري للصناعات الغذائية هي الوحيدة التي سيطلقها المجتمع التصديري الأشهر المقبلة، حيث يستعد المجلس التصديري للصناعات الهندسية لإطلاق بعثة تجارية إلى أنجولا خلال الفترة من 27 يونيو الى 1 يوليو المقبل، وهي البعثة التي تأتي ضمن خطة المصدرين النفاذ إلى السوق الإفريقية.

كما يستهدف المجلس تنظيم بعثات تجارية خلال الأشهر المقبلة إلى دول ليبيا والعراق، فضلا عن أسواق مثل موريتانيا، ويسعى من خلال تلك البعثات لاستغلال الفرص التجارية المتاحة، خاصة في السوقين الليبية والعراقية، اللتان تمتازان بفرص كبيرة نتيجة مشروعات إعادة الإعمار التي تستوعب جزءا كبيرا من السلع والمنتجات.

وجاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ضمن أبرز المجالس التي أكدت سعيها لتنظيم بعثة تجارية إلى بريطانيا، ويجهز المجلس لإطلاق بعثات تجارية للسوق البريطانية نتيجة وجود العديد من الفرص التجارية لم يتم استغلالها بعد، وعلى رأسها منتجات البلاستيك، والأسمدة، التي يتم تصديرها لا تتناسب مع حجم طاقات المصدرين المصريين.