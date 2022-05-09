انهيار الفنان اشرف مصليحي عقب وصول جثمان والدته مسجد مصطفى محمود

وصل منذ قليل جثمان والدة الفنان أشرف مصليحي، لمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، من أجل أداء صلاة الجنازة، حيث رحلت أمس عن عالمنا.

جنازة والدة أشرف مصيلحي

وغاب الفنانون عن حضور الجنازة، ودخل الفنان أشرف مصيلحي في حالة بكاء شديدة أثناء أداء صلاة الجنازة على والدته الراحلة.

وكشفت المخرجة منال الصيفي، عن وفاة والدة زوجها الفنان أشرف مصيلحي، السيدة اعتماد محمد، مساء أمس، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكشفت منال الصيفي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن خروج جثمان والدة زوجها الفنان أشرف مصيلحي، اليوم الاثنين من مسجد مصطفى محمود، عقب صلاة الظهر.

ومن المقرر أن يوارى الجثمان الثرى في مقابر العائلة بالقاهرة الجديدة.