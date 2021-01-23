خروج أشرف مصيلحي من المستشفى بعد إزالة كيس مياه على الرقبة

قالت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي، إنه خرج صباح اليوم من المستشفى بعد خضوعه منذ ثلاثة أيام لعملية استئصال كيس مياه من الفقرة الأخيرة في الرقبة، وأنه يتواجد في منزله حاليا تحت الإشراف الطبي وأن صحته جيدة للغاية، أما عن موعد عودته للعمل فقالت إنه سيأخذ راحة 10 أيام من موعد إجراء العملية وبعدها سيعود لممارسة عمله بشكل طبيعي.

وكانت منال الصيفي نفت مساء أمس إصابته بجلطة في المخ، وذلك في تصريحات لـ«الوطن»، وطالبت من الجميع تحري الدقة والرجوع من المصدر قبل نشر معلومات غير صحيحة.

وبدوره، كشف الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه على «فيسبوك»، تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي، والذي أجرى منذ ساعات عملية جراحية.

وكتب صلاح عبدالله: «أخويا الصغير وصديقي وعشرة العمر اللي عامل شيطان وهو أطيب خلق الله أشرف مصيلحي بخير يا جماعة وزي الفل وما يُنشر بعيد عن الحقيقة فأرجو عدم التسرع».

يذكر أن أشرف مصيلحي يعرض له في الوقت الحالي على شاشة قناة «DMC» مسلسل «جمال الحريم» ويشاركه في البطولة نور ودينا فؤاد وصلاح عبدالله وغيرهم من الفنانين.