الشهر العقاري: نعمل على تبسيط إجراءات نماذج القانون الجديد.. فيديو

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إنّ السبت الماضي، شهد إقبالا كبيرا على مصالح الشهر العقاري في الانحاء كافة من قبل المواطنين لمعرفة نماذج القانون الجديدة ومراحل التوثيق، موضحا أن المصلحة تعمل على تبسيط الإجراءات والمعاملات وشرح كل شيء للمواطنين في المحافظات كافة، والإقبال في كل يوم يفوق سابقه بمراحل كبيرة جدا.

يصدر كل يوم تقرير رسمي من كل محافظة لتوضيح عدد النماذج التي تم بيعها

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية: «يصدر كل يوم تقرير رسمي من كل محافظة لتوضيح عدد النماذج التي تم بيعها»، مشيرًا إلى أنّ القانون القديم كان مليء بـ المشكلات والتعقيدات ما جعل المواطنون يعزفون بشكل كامل عن التسجيل.

لم نجد قانونا خاصا بنقل الملكية العقارية تصل فيه مدة التسجيل إلى سنتين

وأردف رئيس مصلحة الشهر العقاري: «مدة التسجيل كانت عام أو عامين، أي أنها الأطول في العالم، واطلعنا على كل التشريعات ذات الصلة ولم نجد قانونا خاصا بنقل الملكية العقارية في كل دول العالم تصل فيه مدة التسجيل إلى سنتين».

قانون الشهر العقاري القديم جرى سنه عام 1946م في عهد الملك فاروق

ولفت رئيس مصلحة الشهر العقاري إلى أنّ قانون الشهر العقاري القديم جرى سنه عام 1946م في عهد الملك فاروق ولم تكن هناك قوانين نقل ملكية في أغلب دول العالم، وبالتالي عندما جرى تعديل القانون كانت إجراءات التسجيل تستغرق فترة زمنية طويلة وهو ما تغير في القانون الجديد.