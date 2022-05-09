خطوات عمل توكيل في الشهر العقاري 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في عمل توكيل رسمي، عن خطوات عمل توكيل في الشهر العقاري 2022، تزامنا مع بدء العمل بالتعديلات الجديدة، بقانون الشهر العقاري خلال هذه الفترة، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأتاحت بوابة مصر الرقمية عددا كبيرا من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الحصول عليها من داخل المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى المصالح والمكاتب الحكومية، والانتظار في طوابير، ومن ضمن تلك الخدمات، هي إمكانية عمل توكيل في الشهر العقاري 2022.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» خطوات عمل توكيل في الشهر العقاري 2022.

خطوات عمل توكيل في الشهر العقاري 2022

1- تبدأ خطوات عمل توكيل في الشهر العقاري 2022، بزيارة الموقع الرسمي الخاص ببوابة مصر الرقمية، من خلال هذا الرابط.

2- الضغط على خدمات «التوثيق»، ومن ثم الضغط على تحرير توكيل عام رسمي.

3- اختيار «ابدأ الخدمة»، ومن ثم تسجيل البيانات الخاصة بك، والضغط على «الموافقة على الشروط والأحكام».

4- بعد ذلك تظهر البيانات الخاصة بالطرف الثاني لاستكمال الخدمة، فإذا كان الطرف الثاني محاميًا اضغط على مربع الاختيار «محامي»، ثم اكتب الرقم القومي ورقم المصنع، ثم اختر المحافظة، والحي، والعنوان، ثم اضغط على «إضافة».

5- اختيار عنوان الديباجة، وعرض شكل التوكيل الذي يتم استلامه، ثم اضغط على «التالي».

6- إدخال البيانات الخاصة باستلام التوكيل، عن طريق اختيار المحافظة ثم اختيار المكتب الأقرب إليك.

7- اختر الموعد المناسب لاستلام التوكيل من الخانات المتاحة أمامك واضغط «التالي».

8- سيتم عرض ملخص الطلب وهو تكلفة تحرير توكيل عام رسمي، لتقوم بمراجعة المبلغ المطلوب قبل السداد ثم اضغط على «سدد الآن».

9- اختر طريقة السداد من الخيارات المتاحة أمامك، إذ تبلغ تكلفة رسوم الخدمة 55 جنيهًا، وفي حال الدفع ببطاقة الائتمان أو عن طريق المحفظة الإلكترونية تصبح تكلفة الخدمة 60.70 جنيه.

10- في النهاية يظهر لك كود السداد، وعداد مدة صلاحيته، احفظ الكود أو التقط صورة له، أو اطبعه واذهب به إلى أقرب منفذ سداد قريب منك.