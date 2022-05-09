تزامنا مع بدء تطبيق القانون الجديد للشهر العقاري، تزايدت عمليات البحث عن القانون الجديد للشهر العقاري 2022، عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الساعات الماضية، إذ يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في عمل توكيل أو تسجيل عقار، لمعرفة كيفية الاستفادة من التعديلات الجديدة، التي طرأت على القانون.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن القانون الجديد للشهر العقاري 2022.

كل ما تريد معرفته عن القانون الجديد للشهر العقاري 2022

1- تسجيل العقار في مدة زمنية أقصاها 37 يوما.

2- عدم اشتراط سند الملكية لتسجيل العقار.

3- تقديم طلب التسجيل في الشهر العقاري إلكترونيا.

4- فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.

5- عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل.

6- تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية بعد 15 عاما من وضع اليد.

7- تسجيل الحيازة القصرة المكسبة للملكية بعد 5 أعوام من وضع اليد.

الأوراق المطلوبة للتسجيل بالقانون الجديد للشهر العقاري 2022

1- صورة بطاقة الرقم القومي وصورة بطاقة وكيله والتوكيل الصادر له.

2- مشروع المحرر مكتوبا على نماذج الشهر العقاري.

3- رخصة المباني للعقار محل الطلب إذا كان مقام اعتبارا من 2 يونيو 1992، أو نموذج «10» الخاص بقبول التصالح عن الأعمال المخالفة، أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ ككشف العوائد أو ما يفيد انتفاعه بالمرافق العامة.

4- المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها وذلك بعقد عرفي أو حكم صحة أو كشف عوائد أو أي مستند رسمي آخر.

5- بيان رفع مساحي رقمي بإحداثيات النظام العالمي «دبيلو – جي – أس 84» أو ورقيًا لخريطة بمقياس رسم بحد أقصى (1:2500) موضحا به العقار المراد تسجيله مظللا والبيانات الخاصة به.

رسوم التسجيل بالقانون الجديد للشهر العقاري 2022

- رسوم تسجيل عقار بقانون الشهر العقاري الجديد، يرجع للمساحات الخاصة بتلك العقارات سواء بالمدن أو الريف والقرى.

- أقصى رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري هي 3900 جنيه، إضافة إلى 100 جنيه كسعر نموذج التسجيل ليصبح الإجمالي 4000 جنيه فقط.