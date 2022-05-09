«مصر بتتكلم أخضر»: الكيس البلاستيكي يبقى 400 سنة على الأرض ويضر البيئة

قال الدكتور كريم محروس، منسق مبادرة «مصر بتتكلم أخضر» إن الكيس البلاسيتكي يظل على الأرض لنحو 400 سنة، تاركًا آثارًا مضرة للبيئة، لافتًا إلى ضرورة الاتجاه إلى بدائل صديقة للبيئة، والاتجاه للتوعية لتغيير ثقافة المواطنين تجاه التعامل مع الأشياء البلاستيكية، خاصة مع الاستعداد لاستضافة قمة مصر للمناخ خلال الأشهر المقبلة.

استخدام الورق بديلاً للأكياس البلاستيكية والحقائب القماشية

وأضاف منسق مبادرة «مصر بتتكلم أخضر»، خلال حديثه مع الإعلامية مها بهنسي عبر تطبيق زووم لبرنامج «صباح الورد»، المُذاع على قناة TeN، أنّ هناك بدائل للأكياس مثل الجروش المستخدم في نقل بعض المواد، وهو من الجريد، لكنه لا يغطي الاستهلاك، كما أنّ هناك استخدام للورق كبديل عن الأكياس البلاستيكية، والحقائب المصنوعة من القماش.

العمل في أسوان والبحر الأحمر والفيوم ونويبع

وأشار منسق مبادرة «مصر بتتكلم أخضر» إلى أنّ الأمر يُعد محاولة للارتقاء بالأماكن السياحية، بداية من تجهيز الفنادق للتعامل مع البيئة، امتدادًا إلى وصول الضيف أو السائح إلى أماكن البيع والمتاجر، التي تعتمد على البدائل الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أنّ العمل سيكون في أسوان والبحر الأحمر والفيوم ونويبع وأماكن سياحية أخرى.