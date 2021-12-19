وزيرة البيئة تطلق الحملة الإعلامية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انطلاق الحملة الإعلامية بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى إطار الحملة الرئاسية " إتحضر للأخضر " ،بهدف رفع الوعي وزيادة المشاركة المجتمعية في مجال الحد من استخدام البلاستيك.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية دور الإعلام المصرى فى توعية المواطن بضرورة الحد من استهلاك البلاستيك واستبداله ببدائل صديقة للبيئة، من خلال التعريف بأضرار الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مما يؤثر على الصحة العامة، كما أن وجود البلاستيك بالبحار يقتل الحياة البحرية وهو ما يؤدى الى خلل فى التوازن البيئى على كوكب الأرض.

فؤاد: نحرص على خلق قنوات تواصل دائمة بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وشركاء التنمية

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن محاور عمل الوزارة في مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بدأت خلال مراحل تدريجية بداية من إجراء الدراسات ووضع السياسات ورفع الوعي وخلق مشاركة مجتمعية وأطلاق مبادرة تلقي مقترحات منظمات المجتمع المدني والشباب في مجال الحد من استخدام البلاستيك، وقد تم اطلاق العديد من المبادرات فى هذا الصدد من جانب القطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني.

وزيرة البيئة تدعو الجميع للتعاون للتصدى لتلك المشكلة بما يعود بالنفع على البيئة والمجتمع ككل

وأشارت وزيرة البيئة أن قانون المخلفات يتضمن مادة تنظم الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وقد قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك، والعمل على إصدار مواصفات جديدة وتعديل المواصفات الحالية للترويج للاستخدام الاكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام، وطرح البدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين.