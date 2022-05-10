سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 10-5-2022 في البنوك المصرية

تختلف أسعار الدينار الكويتي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، ويهتم المواطنون بمتابعة العملات النقدية مقابل الجنيه المصري وأبرزها الدينار الكويتي، لذا تختلف الأسعار بين بنك لآخر وفق آخر تحديث للبنوك بعد عودتها للعمل.

وجاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في عدد من البنوك المصرية مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس، اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو الحالي، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 60.92 جنيه للشراء مقابل 61.17 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات اليوم في البنوك المصرية، كما سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بنحو 60.30 جنيه للبيع مقابل 57.84 جنيه للشراء، وفق تحديث الموقع الإلكتروني الرسمي للبنوك اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو الحالي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجّل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري المسؤول عن القطاع المصرفي في مصر نحو 59.99 جنيه للشراء، مقابل 60.52 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك، اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو الحالي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر بسعر نحو 57.91 جنيه للشراء مقابل 60.35 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد سجّل سعر الدينار الكويتي سعر 58.19 جنيه للشراء، مقابل 60.44 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو الحالي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي فسجل سعر بيع الدينار الكويتي 58.19 جنيه للشراء، مقابل 60.48 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجّل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 60.40 جنيه للبيع مقابل 56.51 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.