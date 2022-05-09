نائب التنسيقية: منظومة للتأمين الصحي تحقق العدالة ويجب أن تشمل الجميع

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ منظومة التأمين الصحي يجب تطبيقها على جميع المواطنين لأنها تحقق العدالة الاجتماعية.

منظومة تأمين صحي شامل

وأضاف «عصام»، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين: «طالبنا كثيرا بمنظومة تأمين صحي شامل، قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو لإنقاذ المصريين من الأزمات الصحية، حيث لا يجد المواطن مستشفى يعالجه بالمجان بشكل حقيقي».

وتابع: «ملف الصحة لم يجد الاهتمام إلا بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأطلق المنظومة وراعى البعد الاجتماعي ووجه إلى تنظيم من المبادرات الصحية التي طافت محافظات الجمهورية».

وأعلن «عصام»، موافقته حيث المبدأ على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة «صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات»، بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021.

التعاون الطبي مع الدول الاجنبية

وأشاد نائب التنسيقية بالتعاون الطبي مع الدول الاجنبية والأوربية بما يؤدي إلى نقل الخبرات على المستوى الفني والصحي موضحا أن يعكس إدراك الدولة المصرية جيدا لأهمية المنظومة الصحية في تحقيق التنمية والتعاون مع المجتمع الدولي ويؤكد حرص الدولة على الاهتمام بأبنائها وسعيها الدائم إلى تحسين نوعية الحياة عبر تقديم الخدمات والجيدة وعلى رأسها الخدمة الطبية المتميزة.