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محمود مسلم

عاجل.. النواب يحيل مشروع بتعديل القانون المدني للجنة التشريعية

كتب:

ولاء نعمه الله
11:27 ص | الإثنين 09 مايو 2022
مجلس النواب

مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس - اليوم - مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. 

مشروع القانون المدني

1 - مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني، وأحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

2- مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الألفي وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، والصناعة.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.