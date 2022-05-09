عاجل.. مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائبة سحر القاضي

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائبة سحر القاضي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

تقرير اللجنة

يأتي ذلك بعدما استعرض علي بدر، وكيل اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن طلب النائب العام لرفع الحصانة عن النائبة سحر القاضي.

رفض رفع الحصانة عن النائبة سحر القاضي

وأكد أنه تم الاطلاع على الأوراق المرفقة وتفاصيل الدعوى المقامة ضد النائبة، وهي خاصة بشيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايين جنيه.

وقررت اللجنة رفض طلب رفع الحصانة عن النائبة سحر القاضي، الكيدية، وعدم استيفاء الشروط المحددة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعدم التوثيق.