وزير الصحة يواجه 65 طلب إحاطة في مجلس النواب الثلاثاء المقبل

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، لفتح ملف الإهمال الصحي وغياب الرقابة على المستشفيات، وذلك خلال جلسته العامة التي تعقد الثلاثاء المقبل 10 مايو بحضور القائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، حيث يواجه الوزير 65 طلب إحاطة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

النواب يناقش تطوير منظومة الصحة

ويواجه القائم بأعمال وزير الصحة عددا من الأسئلة منها السؤال المقدم من النائب أحمد الشيشينى، وعدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة سحر بشير وأكثر من عشرين عضوا، والخاص بسياسة الحكومة لتطوير منظومة الصحة، كما يواجه ايضا طلبا آخر من النائب عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضوا فيما يخص سياسة الحكومة لتطوير المستشفيات الحكومية، وآخر من النائبة سحر صدقي عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في عدد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.

النواب يبحث تأخر تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وسيجيب الدكتدور خالد عبد الغفار أيضا على 4 طلبات إحاطة بخصوص تطبيق منظومة التأمين الصحي، والارتقاء بمنظومة الصحة في مصر، كما يناقش مجلس النواب ايضاً تأخر تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وصعوبة إجراء الفحوصات الطبية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة.

النواب يواجه فوضى صرف الأدوية

ويواجه «عبد الغفار»، أيضا طلب إحاطة بشأن تراخيص الصيدليات الخاصة ومواجهة فوضى صرف الأدوية، وسياسة الحكومة لضبط سوق الدواء لتوفير الدواء للمواطنين، وتكليف الأطباء والصيادلة وسياسة الحكومة حيال ذلك، بالإضافة إلى طلبات إحاطة وسؤال عن غياب الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة.

النواب يفتح ملف الزيادة السكانية الثلاثاء

ويستعد مجلس النواب لمناقشة وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة، وسياسة الحكومة بشأن التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وسياسة الحكومة بشأن نشر الوعى بمخاطر الزيادة السكانية، ودور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع وحل مشكلة النمو السكاني المتزايد وسياسة الحكومة بشأن وضع خطة واضحة للحد من الزيادة السكانية.