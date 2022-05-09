تطورات الحالة الصحية لـ نورهان شعيب بعد تعرضها للإصابة في قدمها

تعرضت الفنانة نورهان شعيب لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الأخيرة، حيث إنها تعرضت لإصابة في قدمها، وجاء تشخيص الأطباء لها بأنها مصابة بالتهاب بمشطيات القدم مع الاشتباه بوجود شرخ إجهادي، وطلب منها الأطباء إجراء بعض التحاليل والفحوصات مع الراحة التامة لمدة أسبوع.

نورهان تطلب من الجمهور الدعاء لها

وطلبت نورهان الدعاء لها بالشفاء العاجل، خاصة أنها تشعر بآلام غير محتملة، وشاركت نورهان شعيب جمهورها بصورة من الفحوصات الطبية التي خضعت لها، وعلقت قائلة: «ألم ألم ألم ألم.. أسألكم دعوات طيبة تُبعد عني آلام البدن وشرور البشر.. وانقلاب الصاحب والسند.. والجفاء بعد ود.. وخيبة الأمل فيمن أحسنا الظن بهم».

وأعلنت الفنانة نورهان شعيب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا قبل أشهر قليلة.

تعليقات الجمهور لـ نورهان بعد تعرضها لوعكة صحية

وتوالت عليها التعليقات من الجمهور، متمنين لها الشفاء العاجل، وكتب الفنان سامح حسين: «ألف سلامة عليكي ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب»، وتعليق آخر من الفنانة سلوى عثمان كتبت قائلة: «سلامتك ألف سلامة ربنا يشفيكي ويعافيكي يا قلبي وتقومي بألف صحة وسلامة يا رب العالمين».

وجاءت تعليقات لها من الجمهور، حيث كتب أحدهم: «ألف مليون سلامة عليكي حبيبتي ربنا يشفيك ويعافيك عاجلاً غير آجل إن شاء الله»، وتعليق آخر: «ألف سلامة عليكي، ربنا يعافيكي يا رب ويبعد عنك أي ألم وأي شر».

آخر أعمال الفنانة نورهان مشاركتها في مسلسل «دنيا تانية» مع الفنانة ليلى علوي، في إطار درامي تشويقي، حيث تتعرض مديرة مدرسة تُدعى دنيا سالم لصدمة بعد غرق ابنها، وفقدان ابنها الثاني النطق بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها حسام وتسعى لخلعه بعد اكتشافها خيانته لها مع أختها.