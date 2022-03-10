ليلى علوي في أول ظهور لها بعد إصابتها: «شكرا للناس اللي اتخضت عليا»

كشفت الفنانة ليلى علوي تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بقطع في كف اليد، قائلة: «أشكر كل الناس اللي اتخضت عليا».

وقالت ليلى علوي أثناء مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج «الدوم» المذاع على قناة «on»، اليوم الخميس، إنها أصيبت بقطع في كف يدها، «عملت غرزتين في الشريان و9 غرز في الجلد، ولكن أنا الحمد لله بخير».

وكشفت الفنانة ليلى علوي في تصريحات سابقة أنها أصيبت أثناء تصوير مسلسل «دنيا تانية»، ولكنها قررت استكمال تصوير المسلسل للحاق بالموسم الرمضاني، قائلة إن التأخير كان ليس في صالح العمل رغم نصائح المخرج والمنتج لها بضرورة التزامها الراحة.

إصابة ليلى علوي

وروت ليلى علوي تفاصيل الإصابة، قائلة إنها بالرغم من أنها كانت تصور مشهدا صامتا لكنه يحمل في طياته مشاهد الغضب والانفعال، ولم يتطلب منها الأمر كسر الزجاج، لكنها لم تشعر بنفسها وكسرته ما تسبب في إصابتها بيديها.

وتابعت «مشهد مهم رغم إنه صامت، لكنه يحمل في طياته مشاهد غضب وانفعال، ورغم أنه لم يُطلب مني كسر الزجاج، وكان ممكن أمسك حاجة أضرب الزجاج، لكن ماحستش بنفسي، ولقتني بكسره بإيدي، ورغم نزول الدم كملت المشهد للآخر».

ومسلسل ليلى علوي «دنيا جديدة» آخر المسلسلات المنضمة للسباق الرمضاني، ويشارك في بطولته كل من مي سليم، وأشرف زكي، وليلى عز العرب، ووفاء صادق، ومجدي كامل.

تفاصيل برنامج «الدوم»

وتتراوح أعمار مشتركي المسابقة «الدوم»، من الذكور والإناث، بين 16 و28 عاما، للتمثيل والغناء، وفي التقديم الإعلامي من 21 إلى 28 عاما.

وينتمي المشتركون لجميع المحافظات، وأجريت اختبارات للاختيار من بين 15 ألف مشترك، كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يقيموا في القاهرة، وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة، وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، بقاعة ضخمة بمركز شباب الجزيرة.