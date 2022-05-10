أغنية تعالى ادلعك لـ بهاء سلطان تكسر حاجز الـ 30 مليون مشاهدة على «يوتيوب»

حققت أغنية تعالى ادلعك لـ بهاء سلطان ما يقرب من 30 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد 4 أشهر فقط من طرحها، ونالت الأغنية إعجاب الجمهور.

أغنية تعالى ادلعك لـ بهاء سلطان

أغنية «تعالى ادلعك»، العمل الأول الذي جمع بين المنتج نصر محروس والمطرب بهاء سلطان بعد التصالح، وهي ضمن أغاني البوم «سيجارة» الذي كان سبب الخلاف بين نصر محروس وبهاء سلطان.

بدأ الخلاف قبل عامين حين أعلن عن وجود أغان اتفق عليها «سلطان» ولم ينته منها وكانت الإعلامية إسعاد يونس سببًا في الصلح بينهما، وعاد الثنائي للتعاون مجدداً.

كلمات أغنية تعالى ادلعك

طالعة في دماغي نروق شوية أعدي عليك وتنزلي

ده انت فوق دماغى وحقك عليا طول خصامنا زلزلني

طالعة في دماغي نروق شوية أعدي عليك وتنزلي

ده انت فوق دماغى وحقك عليا طول خصامنا زلزلني

أخر ظهور لـ بهاء سلطان

أحيا الفنان بها سلطان حفلًا غنائيًا ضخمًا، ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك وذلك بالحديقة الصينية، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور، حيث قدم بهاء سلطان عدد من أجل أغانيه مثل «تعالي أدلعك، يا ترى يا حبيبي، أنا مصمم».

وكان بهاء سلطان طرح مؤخرًأ أغنية تحمل اسم «سماح سماح»، وهي من ضمن أغنيات البومه الجديد «سيجارة»، على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.