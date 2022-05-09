الشاعر سامح الكومي يتعاون مع بهاء سلطان وأحمد شيبة

يُجدد الشاعر سامح الكومي، تعاونه مع الفنان أحمد شيبة، في أغنية جديدة تحمل اسم «الكلام عنكم»، وذلك بعد نجاح أولى تجاربهما سويًا مؤخرًا، وذلك من خلال أغنية «أنا بابا» والتي احتلت مركزًا في قائمة تريندات مواقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأوضح سامح الكومي، لـ«الوطن»، أنّ أغنية «الكلام عنكم» من المُقرر طرحها الشهر المُقبل، عبر موقع يوتيوب، وذلك تمهيدًا لأعمالٍ غنائية جديدة ستجمعه بالفنان أحمد شيبة خلال الفترة المُقبلة، مُعربًا عن آماله بأنّ تنال إعجاب الجمهور فور طرحها.

سامح الكومي يتعاون مع طارق الشيخ في أغنية عالم غريب

وأشار إلى أنه يترقب طرح أغنية جديدة للفنان طارق الشيخ، الشهر المُقبل أيضًا، من كلماته، حيث تحمل اسم عالم غريب، وهي من ألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع طه الحكيم، وإنتاح مصطفى السويفي.

كما كشف عن تعاونه للمرة الثالثة مع المطرب أحمد عامر، بعد أغنيتي «ناقص عمر» و«فين يوجعك»، وذلك من خلال أغنية تحمل اسم حالة انفصام، وسيُشارك في الغناء الفنان حمزة الصغير، ومن المُقرر طرحها في موسم الصيف، وهي من ألحان خالد سلطان، وتوزيع إسلام ساسو.

وأضاف سامح الكومي، أنّ هناك مشاريع غنائية عدة، ستجمعه بنجوم آخرين خلال الفترة المُقبلة، لعل أبرزهم بهاء سلطان، والمطربة يارا محمد، وحودة بندق.

تفاصيل أغنية أنا بابا لـ أحمد شيبة مع سامح الكومي

يذكر أنّ الفنان أحمد شيبة، قد طرح قبل أيام، أغنية تحمل اسم أنا بابا، ضمن الاحتفالات بموسم عيد الفطر، وهي من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري.

وتقول كلمات الأغنية: «أنا نازل يابني سوقكم.. أنا جاي لوحدي أسوقكم.. أنا طول العمر راكب.. طول عمري كبير وفوقكم.. أنا كنت سايبكو حبة.. أنا جيت كلة استخبي.. لو مهما عملتو برضه.. مش حمل معايا قالبة».