حفل ضخم يجمع بهاء سلطان وأحمد سعد ورامي جمال في الحديقة الصينية اليوم

في أكبر حفلات عيد الفطر المبارك، يجتمع الثلاثي بهاء سلطان وأحمد سعد ورامي جمال، في حفل غنائي ضخم بالحديقة الصينية على أرض المعارض اليوم الخميس.

وأطلق أحمد سعد ورامي جمال مسابقة للجمهور، قبل انطلاق الحفل بساعات، والجائزة تذكرتين للحفل.

مسابقة أحمد سعد لحفله في عيد الفطر

ونشر أحمد سعد عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، قائلا: «هسأل سؤال واللي هيجاوب عليه صح الشركة المنظمة لحفلة (الحفلة) اللي هغني فيها أنا والنجم بهاء سلطان والنجم رامي جمال يوم 5/5 هيكسب تذكرتين للحفلة هدية من الشركة، السؤال: اسم أغنيه ليا لو سمعتها تعرفها ولو رقصتها تعرفها؟».

مسابقة رامي جمال لحفله في عيد الفطر

أما الفنان رامي جمال فقد أطلق هو الآخر سؤالا للجمهور عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، وكتب قائلا: «هسأل سؤال وهنختار 50 شخص، واللي هيجاوب عليه صح هياخد كل واحد دعوة لشخصين لحضور الحفل يوم الخميس القادم في الحديقه الصينية، اذكر اسم 3 من المشاهير اللي ظهروا في كليب سقف؟».

وقد تفاعل جمهور رامي وسعد مع المسابقة بشكل كبير، وانهالت الإجابات في اللحظة ذاتها.

أسعار تذاكر حفل رامي وبهاء وسعد

وكانت الشركة المنظمة للحفل، قد طرحت التذاكر للجمهور على 3 فئات، جاءت كالتالي:

الفئة الأولى: VIP بمبلغ 750 جنيها

الفئة الثانية: الجولد بمبلغ 500 جنيه

الفئة الثالثة: السيلفر بمبلغ 300 جنيه

وتقام حاليا البروفات النهائية استعدادا للحفل، ومن المفترض أن يقدم كل مطرب أشهر أغانيه، وسيعرض أحمد سعد رقصة أغنيته الشهيرة «صدقيني مش بإيدي».