«أضخم حفلات العيد».. تجهيزات حفل بهاء سلطان ورامي جمال وأحمد سعد «صور»

تقام حاليا التجهيزات النهائية لأضخم حفلات عيد الفطر سهرة «الحفلة»، والتي تقام في الحديقة الصينية بمركز المؤتمر بمدينة نصر، حيث تم تجهيزها بمواصفات لايف عالمية للخروج بأضخم حفلات عيد الفطر من القاهرة.

يشارك نجوم الأغنية بهاء سلطان ورامي جمال وأحمد سعد مساء اليوم الخميس لإحياء أضخم سهرات عيد الفطر تحت عنوان «الحفلة».

ومن المقرر أن تفتح أبواب «الحفلة» في الخامسة مساء اليوم الخميس على أن تبدأ فقرات الحفل في السابعة.

على الجانب الآخر، انتهى النجم أحمد سعد من ماستر أغنية جديدة بعنوان «حبينا ناس» من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، ومهندس صوت هاني محروس، ومن المقرر أن يطرحها فى ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان «وسع وسع».

أما المطرب بهاء سلطان فقد طرح مؤخرًأ أغنية تحمل اسم «سماح سماح»، وهي ضمن أغنيات ألبومه الجديد «سيجارة»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.

كما طرح المطرب رامي جمال أغنية «حكايات جميلة» من ألبومه الجديد «ولسه» على موقع يوتيوب، والأغنية من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم.

وبدأ الجمهور في التوافد الي مكان الحفل قبل ساعات من الدخول، حاملين بوسترات المطربين المشاركين في الحفل الغنائي، رامي جمال وأحمد سعد وبهاء سلطان.